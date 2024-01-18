高山企業放售荔枝角青山道工廈地盤　兩年前底價8億完成強拍

高山企業（0616）持有的荔枝角青山道646、648及648A號地盤，新近委託世邦魏理仕以公開招標形式出售，截止日期為3月27日中午。據悉，業主未有為物業訂下意向價，而該地盤在2021年6月以底價8億元完成強拍程序。



荔枝角青山道646、648及648A號地盤，位於青山道及大南西街交界，屬大單邊乙類地盤，前身為豐華工業大廈，佔地約9,205平方呎，現已平整並且正進行地基工程。業主早前已獲城規會批准放寬地積比至14.4倍，計劃重建成一幢27層高的新式工廈，可建總樓面面積約13.26萬平方呎。新買家可考慮沿用獲批現代工業發展方案，或補地價申請發展商業項目。

城規會准放寬地積比至14.4倍建新式工廈

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部資深董事鮑珏鍵表示，荔枝角近年成功轉型作繁華商業區，不單只因其鄰近高鐵站，來往機場亦僅需約30分鐘車程，加上該區愈來愈多新型工廈、商廈相繼落成，區內面貌截然不同，成功吸引不少知名企業及機構進駐。而是次標售地盤距離荔枝角港鐵站B1出口僅一分鐘步程，位處大單邊位置，準買家購入後可立即興建成一幢地標式現代工業 / 商業發展大樓。

高山企業（0616）放售荔枝角青山道646、648及648A號地盤。

該行又指出，就地區而言，荔枝角近年受惠於政府活化工廈政策，加上鄰近高鐵站及香港國際機場，緊密連繫大灣區及世界各地，區內近年已經續漸「變天」，很多不同企業及機構相繼落戶。例如，宣道國際學校於瓊林街設立校舍、政府亦於瓊林街興建數據中心、銀行及教育機構等亦大手購入該區新落成的甲廈作為新據點。

兩年前底價8億完成強拍

資料顯示，高山企業（0616）在2021年6月份以底價8億元透過強拍投得青山道646、648及648A號地盤，統一業權。當時預計項目以地積比率約12倍重建發展為商廈，可建樓面面積約110,460平方呎，即每呎樓面地價約7,242元。