網上拍賣會推19伙銀主盤　全數「全軍覆沒」　50萬最筍公屋竟流拍

樓市氣氛疲弱，銀主加快出貨步伐，不過遭受滑鐵盧。盈置地產今、明兩日（1月17及18日）舉行拍賣會，一口氣推出45個銀主盤，當中涉及各類型物業，包括住宅物業、寫字樓、商舖以及車位等。以開價計算總價逾1.72億元。其中今日拍賣會以網上形式進行，拍賣會推出的19項銀主盤全數流拍。



荃灣地皇廣場舖位銀主盤31.3萬沽

今日（1月17日）原定以網上拍賣形式推出20伙銀主盤，其全部項目開價為300萬元或以下。不過由於荃灣大河道18號地皇廣場2樓224號舖銀主盤，在開拍前以31.3萬元沽出，較原先開拍價25萬元，賣多6.3萬元或25.2%，故今日只有19伙銀主盤推拍。

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最平50萬元良景邨綠表公屋流拍 15項無人問津

今日出席網上拍賣會的人數有約20人，惟成交結果「全軍覆沒」，未有任何銀主盤沽出，需要收回。其中有15伙銀主盤未有人競拍，包括今次拍賣住宅物業叫價最平的屯門良景邨綠表公屋，其單位雖以50萬元起拍，但仍無人問津。該公屋單位實用面積150平方呎，屬開放式戶，呎價3,333元。

泓景臺車位獲5口激烈叫價 終未到底價收回

另外有2伙住宅銀主盤、1伙寫字樓銀主盤，以及1個車位銀主盤獲競拍，但全數因未到銀主底價遭收回。當中競拍最激烈為荔枝角泓景臺3樓281號車位銀主盤，以95萬元起拍，每口叫價5萬元，先後獲5次叫價後，抬價至115萬元，惟最終因未到底價收回。

明日現場實體拍賣25個銀主盤

盈置地產明日（1月18日）提供另外25個銀主盤物業供現場實體拍賣，開價由310萬元起，種類包括住宅、村屋及商舖。

當中包括曾推出、惟未能拍出的油麻地御金．國峯6座高層B室銀主盤，新近以585萬元開拍，實用面積約400平方呎，望維港景，單位內櫳闊落，呎價為14,625元。

↓↓御金．國峯6座高層B室↓↓