舖王黎永滔減價放售中環全幢商住大廈　意向價2億　每月收租46萬

中環蘇豪區罕有全幢物業出售，中環士丹頓街一幢商住大廈最新連部分租約推出市場放售，意向價2億元。據悉，物業為有「百億舖王」之稱的投資者黎永滔所持有。



第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，上述物業為中環士丹頓街9至11號全幢商住大廈。大廈共有七層，一樓為兩個辦公室單位，而二至五樓則為住宅部份，合共8個單位，總批則面積約5,742平方呎。物業現時以部分交吉，部分連租約的形式放售，意向價2億元。

代理指，大廈目前出租率約73%，地舖分別由酒吧及扒房承租，住宅部份則以學生宿舍方式營運，合共租金收入約46萬元。若以意向價買入計算，買家可即享2.7厘回報。

黎永滔2009年以7180萬買入

據悉，黎永滔於2009年以7,180萬元買入物業。早前曾叫價3.5億元放售，現因應市況下調至2億元。若物業成功以2億元售出，業主持貨15年帳面獲利1.28億元。