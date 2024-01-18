嘉湖山莊三房見「3字頭」　呎價6800元　維持30年前一手交樓標準

十大藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊錄得一宗低價成交個案，該屋苑一伙實用面積548平方呎的三房戶，新近以「3字頭」約371.8萬元沽出，為該屋苑罕有三房戶跌穿「四球」個案，成交呎價更不足6,800元。



利嘉閣黃肇雯表示，上述成交個案為嘉湖山莊樂湖居14座極低層G室，實用面積548平方呎，採三房間隔，於2023年7月推出放盤，叫價520萬元，直至近日累減逾148萬元或28%，由外區上車客以371.8萬元買入，呎價約6,785元。是次成交呎價重回7年前水平。

93年買入價140萬 「殘裝」、維持30年前一手交樓標準

原業主於1993年以約140萬元購入上述單位，單位一直用作自住，帳面升值約232萬元或約1.65倍。

另有區內代理指出，上述單位過去30年一直未有重新裝修，目前狀況依然是30年前一手發展商提供交樓標準狀況，屬「殘裝」單位。