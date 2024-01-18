太古地產6000萬增持鰂魚涌海傍大廈5伙　兩年前申請全幢強拍

太古地產近年積極收購舊樓，以增加市區土地儲備。市場消息指，太古地產最新收購鰂魚涌海灣街31至39（單號）和糖廠街33至41號（單號）的海傍大廈5伙住宅單位，涉及金額約5,968萬元。集團於2022年曾就上述項目提出強拍申請，預計將重建作商業用途。



資料顯示，太古地產或有關人士最新購入的5伙單位，包括海傍大廈2樓43號、3樓43號、4樓41號、7樓41號及43號，每伙實用面積約500多平方呎。成交價介乎1,019萬至1,310萬元，折合呎價約20,008元至25,000元。

太古地產已於2022年申請強拍

資料顯示，海傍大廈為樓高9層的商住大廈，於1961年落成，估值約5.65億元。太古地產早年已持有該項目逾80%的業權，其後於2022年向土地審裁處申請強拍，預計太古投得用地後，將項目重建作辦公樓及其他商業用途。