中資財團8.38億購盧吉道大宅　辣招稅1.25億減辣後最大宗｜多圖

玩具商詹榮光家族持有的山頂盧吉道25及26A&B號大宅，新近落實以8.38億元沽出，成交呎價約71,703元，新買家為中資背景財團，是次以公司名義入市，料需要繳付樓價15%的辣招稅，涉及約1.257億元，料為去年施政報告後最大的辣招稅個案。



該兩層高獨立大宅，地皮總面積為31,544平方呎，最大可建面積為11,687平方呎，總實用面積為11,487平方呎。該大宅於去年10月於市場放售，當時業主叫價為13億元。

最新資料顯示，該幢獨立大宅在12月28日以8.38億元沽出，新買家為華盛嘉有限公司，該公司董事姓谷芳（GU），據悉持有中國護照，料為內地客。由於是次以公司名義入市，是次買家繳付樓價15%的辣招稅，料涉及1.257億元，當中包括7.5%買家印花稅（BSD）及7.5%新住宅印花稅（NRSD）。

↓山頂盧吉道25及26A&B號大宅↓

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一太李偉文指成交價較高峰期調節約30%

負責上述成交的第一太平戴維斯表示，上述大宅買家為中資背景財團。第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，山頂維港景豪宅地皮於高峰期呎價可達10萬以上，是次售價比高峰期調節約30%，雖然全球經濟環境仍充滿挑戰，用家及投資者相對較為審慎，但是次的成功交易反映經過近幾年疫情及加息後，是買家吸納頂級優質物業的黃金時機。

山頂盧吉道25及26A&B號大宅。

詹榮光家族1999年買入價1.45億 大賺近7億

大宅原業主為玩具商詹榮光家族。該家族於1999年以1.45億元購入大宅後，持貨約25年勁賺6.93億元，升值約4.78倍。

第一太平戴維斯投資部副資深董事胡子申表示，盧吉道是香港最矜貴地段之一，只有11幅住宅獨立地段，享有維多利亞港海景的更只有4幅（現已出售當中2幅）。於物業前往山頂廣場或凌霄閣僅需3分鐘車程，在超級豪宅市場上亦甚為罕有難求，故吸引是次買家落實成交。