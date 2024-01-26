新晉屋苑流通率超十大屋苑 　美聯：屋苑交投活躍、更受市場歡迎

美聯物業研究中心發表報告，表示選取樓齡十年以下新晉屋苑計算發現，該類新晉屋苑在2023年的流通率較同期十大屋苑更高，反映交投活躍程度更高。



據資料顯示，去年大埔天鑽與元朗溱柏流通率雙雙錄3.52%，荃灣環宇海灣及海之戀分別錄3.44%及3.33%；灣仔囍滙錄3.29%；即使紅磡環海．東岸、南昌站匯璽、東涌昇薈略低於3%，但仍然超越十大屋苑流通率僅介乎2%至2.78%水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，各屋苑流通率以該年屋苑買賣註冊量佔其單位總數的比率計算，用作反映物業交投活躍程度。屋苑流通率愈高，代表該屋苑交投更為活躍。值得留意，不少樓齡十年以下新晉物業的流通率比起十大屋苑更高，反映更受市場歡迎。

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十大屋苑去年流通率介乎2%至2.78%

由於十大屋苑規模較大，涉及單位較多，個別甚至超過萬伙，因此其註冊量亦相應較高；不過，若以流通率計算，並未達到一些新晉屋苑的水平。

據資料顯示，十大屋苑去年流通率介乎2%至2.78%。當中海怡半島只有2%，為十大屋苑最低；黃埔花園與太古城雙雙錄2.2%；康怡花園亦僅錄2.29%；即使十大屋苑去年流通率最高的美孚新邨，亦只有2.78%。總括而言，新晉屋苑在交投活動層面比起十大屋苑實際更為活躍。