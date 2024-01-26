住宅銀主盤滾存至256伙　公屋存量急增、按年大升逾五成

2023年第四季私人住宅銀主盤存量增長放緩，惟同期公營房屋銀主盤存量卻加速增長。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截止2023年12月份，整體住宅銀主盤滾存至256伙。當中私人住宅銀主盤存量有196個，第四季按季只增加19個，增幅比第二季26個及第三季35個為少；而公營房屋銀主盤存量有60個，第四季急增14個，增幅比第二季5個及第三季4個明顯為多。



公屋存量急增 按年大升逾五成

按年方面，2023年公營房屋新增銀主盤的上升幅度大於私樓，公營房屋升幅達187%，私人住宅則升169%。但公營房屋銀主盤售出比率卻低於私樓，公營房屋只售出46%，私人住宅售出53%。

因此導致公營房屋銀主盤存量大升逾五成，由2022年底的39個上升54%至2023年底的60個，而私人住宅僅升約三成，由2022年底的154個上升27%至2023年底的196個。公營房屋銀主盤存量比例亦向上升穿兩成，按年升3個百分點，2023年底錄23%，同期私人住宅存量比例則跌破八成，2023年底錄77%。

公營房屋銀主盤售出比率卻低於私樓，公營房屋只售出46%，私人住宅售出53%。因此導致公營房屋銀主盤存量大升逾五成。

新界區銀主盤增幅最顯著

分區方面，2023年私人住宅及公營房屋新增銀主盤均以新界區的增幅最顯著，私人住宅新界區升181%，公營房屋新界區升400%，較同類型港九市區的升幅（介乎100%到175%）為高。惟私人住宅及公營房屋新界區銀主盤的售出比例少於五成，分別錄49%及40%，同類型九龍區售出比例為三區中最高，達六成。

故此私人住宅新界區存量按年升43%最多，存量比例亦升4個百分點至39%，而九龍區存量只升11%最少，比例下跌5個百分點至36%。公營房屋新界區存量急增200%，存量比例上升24個百分點至50%，而九龍區存量減少19%，比例大跌26個百分點至28%。

君臨天下銀主盤5310萬沽 成去年最貴銀主盤

2023年私人住宅銀主盤放盤價最高的是九龍站君臨天下2座高層B室，實用面積1,147呎，原業主於2011年以4,200萬元買入，其後銀主ICBC於2023年5月以5,300萬元放盤，最終成交價為5,310萬元，輕微略高於放盤價。

另外，放盤價最低的是深水埗福華街114號中層A室，實用面積210呎，原業主於1993年以40萬元買入，其後銀主大新於2023年5月以200萬元放盤，最終成交價為168.5萬元，低於放盤價。

上述2個業主均在早年購入單位，並趁物業升值時將物業不斷加按套現，惟近年利息上升，加上樓價調整，業主無力償還供款，導致物業淪為銀主盤。