鄧成波家族減價2億求售　16億放售觀塘駱駝漆中心、開源道地舖

鄧成波家族再度減價推售旗下大額物業，物業為觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，以及開源道60至62道駱駝漆大廈一籃子地舖，兩批物業現時意向價合共16億元，較去年5月以18億放售時，再減價2億元。



中原（工商舖）寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，是次受業主委託出售觀塘一籃子物業，當中包括觀塘興業街1號駱駝漆中心，一座樓高7層的銀座式物業，建築面積共約85,116平方呎。

該物業地下及一樓為餐廳，2樓至6樓為寫字樓，每層面積約11,536至13,168平方呎，屬三面大單邊位置，門面闊約217呎，現物業全幢意向價約11億元。唐苑雯補充，該廈已獲地政處批出不反對通知書及屋宇署批准改建為零售用途，適合各行各業進駐。預計若悉數租出，租金回報可達約七厘。

6年前曾叫價28.8億、現接近平手放售

翻查資料，鄧成波家族早於2014年以10.8億元買入上述駱駝漆中心全幢，並曾在2017年放售，當時意向價高達28.8億元，不過未獲承接。及後在2022年3月重新放售，叫價約13億至14億元，去年4月份其叫價更降至11.2億元。現時最新叫價為11億元，下調2,000萬元。

觀塘興業街1號駱駝漆中心。

減價2億放售駱駝漆大廈一籃子舖位

另一項放售物業位於觀塘開源道60至62道駱駝漆大廈第一座地下A1至A2、B1至B3號單位、第二座地下D1至D2單位以及第三座地下2號、3號連閣樓，總建築面積約28,494平方呎，平均樓底高度約15呎，當中位於第三座的物業將連同銀行鐵約一併出售，目前整體意向價共約5億元。

據悉，該批舖位曾於去年5月時叫價7億元放售，換言之相隔近1年，鄧成波家族主動減價2億元求售。

觀塘開源道60至62道駱駝漆大廈一籃子舖位。