陳奕迅入市！歌神愛磚頭838萬低撈跑馬地舊樓　料慳稅逾百萬

政府減辣後樓市成投有所上升，同時不少名人趁樓市下行之際低價入市。當中，有樂壇天王之稱的陳奕迅（Eason）夫婦近日透過公司名義入市，斥資838萬元購入跑馬地毓秀大廈兩房戶，樓價創下屋苑近8年新低，更料慳稅逾100萬元。



市場消息指，上述成交為毓秀大廈低層B室，實用面積638平方呎，屬兩房間隔，單位早於2022年初以1,300萬元叫價放盤，及後因樓市下行，數次下調叫價，新近以838萬元沽出，呎價13,135元，創下該屋苑繼2016年中後新低。

公司名義入市 料慳稅逾100萬

翻查資料，上述單位買家以公司名義作登記，公司名稱為裕慶投資有限公司（TOP DRAGON INVESTMENTS LIMITED），上述公司董事包括歌神陳奕迅及其太太徐濠縈。

而受惠於樓市去年樓市減辣將高達樓價30%的買家印花稅（BSD）及新住宅印花稅（NRSD）減半，因此二人是次入市只需支付樓價15%辣稅，涉及稅項125.7萬元，較減辣前要繳付3成辣稅，即251.4萬元，節省125.7萬元。

歌神愛磚頭 樓市、商廈都有涉獵

Eason陳奕迅除熱愛音樂，對「磚頭」亦情有獨鍾，資料指陳奕迅於2013年以太太徐濠縈的名義、斥資2.3億購入壽臣山豪宅地段Shouson Peak獨立屋。另外，陳於2000年以2,243萬元一手買入跑馬地嘉崙臺一個2,256平方呎的中層單位，其後於2008年以3,550萬元售出，勁賺1,300萬元。

陳奕迅在出售嘉崙臺物業後，未有急於購買物業，反而以20萬元租住跑馬地司徒拔道曉廬一單位。至2013年，見樓市有所回落時購入壽臣山現址。除住宅物業外，陳亦涉足投資商廈，2014年以1億元購入黃竹坑3個商廈單位，其中一個位於環匯廣場的商廈單位，用作自家工作室及錄音室。