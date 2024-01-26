美聯︰二手住宅註冊量料連續8個月低於3000宗　創有紀錄以來最長

本港發展商為求「貨如輪轉」，在近一年一直以低價推出新盤，直接令到二手購買力流失。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，預料今年首月二手住宅註冊量有望達至2,700宗水平，將會是連續8個月低於3,000宗，創下有紀錄以來最長。



據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年1月首25日二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）註冊量合共錄2,208宗，宗數比起去年12月全月2,154宗高出約2.5%，已創5個月新高。按目前推算，估計1月全月最終有望達至2,700宗水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，雖然估計1月二手住宅註冊量有機會升至2,700宗，但比起去年平均每月約3,022宗仍低約1成。再者，若本月二手住宅註冊量最終未能突破3,000宗，屆時將連續8個月低於此水平，將打破2015年9月至2016年3月連續7個月低於3,000宗的紀錄，並創自1996年有紀錄以來最長，可見二手交投已長達一段時間處於淡靜水平。

600萬元或以下及逾千萬元個案率先超越上月

按以金額劃分，不同金額按月表現各異，當中600萬元或以下及逾千萬元個案已率先超越上月全月。據資料顯示，1月首25日600萬元或以下二手住宅註冊個案錄1,418宗，較去年12月全月升約4.6%；至於錄286宗的逾1,000萬元個案，同樣超越上月全月約7.5%；反觀，錄504宗的逾600萬至1,000萬元物業，尚未及上月全月，仍低約5.4%。