差估署：12月私樓租金指數按月升0.86% 去年全年累漲逾6.6%
撰文：黃祐樺
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據差估署最新資料，12月份私樓租金指數報187.1點，按月上升約0.86%，去年全年累漲約6.61%。
各類戶型的租金指數全面上升，A類單位（面積431平方呎或以下）報208.2點，按月升0.82%。至於B類單位（431至752平方呎）報185.3點，按月升0.98%；C類單位（753至1,076平方呎）報157.7點，按月升約0.19%。
大單位方面，D類單位（實用面積753至1,076平方呎）報151.3點，按月升0.87%；E類（1,722平方呎或以上） 單位報140.3點，按月升約0.57%。
高力：專才入境刺激租務大於買賣
高力香港研究部主管李婉茵表示，租金表現和樓價呈背馳現象，全年住宅租金上升6.6%。她又指出，「專才入境」及「先免後徵」的稅務安排，為市場帶來新購買力，惟成效仍需時驗證，始終專才入境仍需待收入穩定，才會作置業安排，故短期內或刺激租務大於買賣。
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