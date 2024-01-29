北角柏傲山11按銀主盤1450萬沽　9年貶值兩成

北角柏傲山一伙近600平方呎銀主盤，新近以1,450萬元沽出，較2022年底開價累積劈價近3成。據悉，該單位於2015年以1,797萬元買入，是次易手貶值19%，單位在過去數年曾累積多達11次抵押按揭。



美聯首席高級營業經理盧浩表示，不少買家趁農曆新年前加快入市筍盤，上述成交個案為北角柏傲山一個3座高層D室銀主盤單位，實用面積約595平方呎，由於屋苑環境理想，故獲外區用家垂青。

單位於2022年12月放賣叫價約2,000萬元，到去年下半年曾下調叫價至約1,800萬元，惟近兩個月屋苑內有同類型單位以約1,430萬元易手，故銀主才接受是次買家出價，並以1,450萬元成交，折合實用呎價約24,370元。是次銀主盤成交價，較1年多前叫價下調幅度近3成。

2015年買入價1797萬 曾11次抵押按揭

據了解，原業主早於2015年以1,797萬元一手購入單位，其後曾抵押單位多達11次，向不同銀行及財務公司承造按揭。以是次最新成交價1,450萬元計算，較9年前買入價帳面貶值347萬元或19%。