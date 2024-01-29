周末兩天新盤錄65宗　瓏碧減價後沽43伙、套現逾2.3億

周末有新盤劈價推售貨尾，吸引買家入市。過去周末兩天（27、28日）新盤錄得65宗成交，較上周的24宗上升1.7倍。當中九龍城瓏碧更新價單後，即沽43伙，吸金逾2.3億元。



九龍城瓏碧劈價3成、周末即沽43伙套現2.3億

碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧早前劈價更新價單，買家最高可獲近40%的總折扣優惠，更較首批價單減價近3成。項目於周六發售60伙單位，即日沽出40伙，當中推出的兩房單位全數售罄，合共套現約2.3億元。單位涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積213至414平方呎，折實呎價低至15,726元，折實入場價379.9萬元。

項目隨後於周日再售出3伙單位，周末二日合共沽出43伙。而整體由開售至今累售113伙，共套現約8.1億元。

洪水橋滙都I周末沽2伙

泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都I，早前劈價18%加推3號價單後，持續錄得成交。項目於本周末沽出2伙單位，共套現942.4萬元。涉及單位分別為為第二座9樓A10室，一房間隔，實用面積327平方呎，成交價380.4萬元，折合呎價11,633元。另一伙為第二座12樓B03室，兩房間隔，實用面積437平方呎，成交價562萬元，折合呎價12,860元。

旺角ONE SOHO周末沽1伙單位及7個車位

信和置業（0083）旗下旺角ONE SOHO於周末沽出1伙單位及7個車位，涉資逾1,677萬元。 成交單位為23樓A1室，實用面積285平方呎，一房間隔，成交價608萬元，折合呎價21,360元。項目至今累沽249伙，套現逾17.1億元。 項目亦同樣於周末展開車位銷售，暫沽7個，共套現1,068萬元。