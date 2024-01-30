蝕讓沽貨為換樓　業主318萬沽尚悅．嶺一房　勁蝕32%創屋苑新低

二手市場疲弱， 元朗半新盤尚悅．嶺有一房業主為換樓決定蝕讓沽貨，新近以318萬元沽貨，造價創屋苑一房新低，持貨5年終需帳面蝕讓149.7萬元離場。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗尚悅．嶺2座高層F室，實用面積270平方呎，屬一房間隔。原業主因有意換樓，於2022年4月即在當時3年額外印花稅（SSD）鬆綁後以599萬元叫價放盤。

持貨5年 帳面蝕讓149.7萬

惟市況下調，及後累減至328萬元獲洽購。終經雙方議價後，業主同意再減10萬元，終以318萬元沽出，造價創屋苑一房新低，呎價11,778元。

原業主於2019年3月以467.7萬元一手買入自住，持貨5年沽出，是次轉手帳面蝕讓149.7萬元，單位期內貶值32%。連同是次成交計，尚悅．嶺本月錄得2宗成交惟均需蝕讓，蝕幅為28%及32%，平均實用呎價11,166元。