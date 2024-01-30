王新興2.5億強拍統一灣仔仁誠大廈　重建酒店「唔係睇今日個價」

樓市持續下滑，不過有發展商繼續吸納市區土地儲備。第一太平戴維斯根據土地審裁處批准的強制拍賣令，今日（30日）公開拍賣出售灣仔摩理臣山道29號仁誠大廈，拍賣底價為2.498億元。項目最終由王新興集團成功以底價投得，成功統一項目業權。



上述摩理臣山道29號仁誠大廈於1969年落成，樓齡約52年，現為一幢10層高的商住物業，地下為舖位，樓上為一梯兩伙的住宅樓層。該宗強拍申請人現已持有大廈業權約91.3%，餘下4樓及5樓A室兩個單位尚未成功收購。

陳嘉裕︰地皮料發展酒店為主 直言「唔係睇今日個價錢」

王新興集團副總經理陳嘉裕指出，集團日後會合併毗鄰地盤發展，預計數個地盤日後將佔地約5,000平方呎，料以酒店發展為主，相信未來數年酒店業將會復甦，直言「唔係睇今日個價錢」。被問及對本地樓市發展時，他表示對未來樓市發展持審慎樂觀態度。

翻查資料，上述摩理臣山道29號仁誠大廈毗連的兩個地盤，包括摩理臣山道25號及27號，均由關錫錚或相關人士持有，預計仁誠大廈成功強拍後，該財團將會持有摩理臣山道25至29號三個地盤，屆時將可以合併重建發展。

（代理提供）

地契屬999年期「千年地契」

摩理臣山道29號擁有999年期地契，即俗稱「千年地契」，地盤面積約1,920平方呎，預計可以地積比率約9倍重建發展，可建樓面積約1.73萬平方呎。

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指出，是次拍賣的地段毗鄰多個大型商場、街市及交通樞紐，生活配套非常完善。此外，遊樂會、跑馬地運動場及馬場等娛樂設施信步即達。