呎價連續三個月平過1萬 美孚新邨兩房536萬沽 持貨16年賺逾兩球
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，十大藍籌屋苑美孚新邨亦要減價求售。有區內代理指，美孚新邨本月暫錄31宗成交，按月反彈29.2%。雖然成交量創10個月新高，但平均實用呎價徘徊9,608元，已連續3個月低於萬元水平。
中原地產分行高級分區營業經理馮健平表示，是次成交為美孚新邨3期百老匯街84號極高層A室，實用面積610平方呎，屬兩房間隔，座向東北方，望內園景。單位於去年10月以630萬元叫價放盤，最近減至550萬元即獲洽購。經雙方議價後再減14%，最終以536萬元易手，呎價8,787元。
持貨近16年 帳賺逾兩球
換言之，單位放盤近3個月累劈94萬元或14.9%易手。至於，新買家因鍾情單位間隔實用，裝修企理，議價後感合理即拍板入市自用。
據知，原業主於2008年7月以282萬元購入單位，持貨近16年，是次轉手單位帳面獲利254萬元，單位期內升值9成。
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