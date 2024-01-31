新地啟德天璽．海最快下月招標推售　雷霆︰為「皇者再臨」項目

新地（0016）旗下位於啟德跑道區的承豐道26號天璽．海今日（31日）公布最新消息。新地副董事總經理雷霆表示，項目最快下月招標推售，形容為「皇者再臨」，項目屬龍年頭炮大盤，造價參考跑道區同類住宅，以及集團九龍站天璽成交造價。



至於後市方面，上月集團天榮站YOHO WEST銷情暢旺，反映市場剛性需求大，又料今年租務市場活躍 ，有利自家及投資者入市。另近期樓市亦有利好因素消息，料利息將見頂、如政府減辣亦有助樓市復甦。

天璽．海分兩期發展 九成單位可望海景

新地代理總經理陳漢麟表示，項目分兩期發展，當中第一期已獲批預售文件，涉及256伙，當中包括1、2、3、5、6座大樓以及Mansion1及2，同時設有2.4萬平方呎基座商場。

項目主打大單位，當中9成單位可望海景，其中四房戶佔7成，實用面積由1,140平方呎至2,200平方呎不等。另設有23伙特色戶，最大一伙實用面積4,600平方呎，其中8伙設有私人游泳池。同時戶戶亦設有車位及未來將設7人轎車往返服務。

銷售部署方面，陳漢麟續指，最快農曆新年後上載樓書及開放示範單位，預計將以招標方式推售，當中主打四房及特色戶。