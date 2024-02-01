藍灣半島相連戶3278萬沽　創7年新高　業主大賺2000萬｜逆市高價

市場憧憬樓市出現小陽春，小西灣藍灣半島錄得矚目大額成交個案，該屋苑一伙極高層相連戶以3,278.6萬元易手，成交呎價約2.24萬元。原業主持貨17年大賺近2,000萬元。是次單位成交價高達3,278.6萬元，預計為該屋苑自2017年後的近7年新高價。



利嘉閣分行聯席董事武秉強稱，市場近期錄得小西灣藍灣半島1宗二手成交，成交單位為5座極高層A室及B室相連戶，實用面積合共約1,461平方呎，兩個單位原則均為3房1套連工人房間隔，外望開揚海景。業主原開價3,980萬元，最終議價至3,278.6萬元易手，折合實用面積呎價約22,441元。

2007年買入價1323萬

據悉，區內相連單位放盤稀缺，是次買家為區內客不惜以高價成功奪得心頭好。業主於2007年共以約1,323萬元購入單位，持貨至今轉手，帳面大賺逾1,955萬元。武氏補充，現時藍灣半島約有150個放盤，2房最低入場費由688萬元起。

藍灣半島近數年逾3000萬成交均為複式戶

翻查資料，近期該屋苑錄得逾3,000萬元以上成交個案，為2023年4月份，當時7座高層D室複式戶，實用面積1,353平方呎，以3,095萬元沽出。

至於再之前的大額成交已經要追溯到2017年，當年5月份屋苑7座高層B室，實用面積1,391平方呎，以3,700萬元沽出，同年的4月份6座高層B室，實用面積1,391平方呎，則以3,950萬元沽出。