第一滴血｜將軍澳海茵莊園首宗二手即蝕　一房戶3年大幅貶值4成

樓市交投有所上升，不過市場上蝕讓盤持續湧現。將軍澳海茵莊園首錄二手買賣成交個案，不過屋苑第一宗二手成交即為蝕讓成交，一房單位以低於一手買入價沽出，3年帳面大幅貶值4成。



市場消息指，是次成交單位為海茵莊園2座中層D5室，實用面積283平方呎，屬一房戶型。原業主於上年11月以480萬元叫價放盤，但未獲買家洽詢，期間樓市下行，因應市況原業主多番調低叫價，上月中最新落價至425萬元，新近以410萬元易手，3個月內大幅減價70萬元，呎價14,488元。

2021年買入價667.2萬

據了解，原業主於2021年以667.2萬元一手買入，3年間帳面虧蝕257.2萬元，單位期內大幅貶值達39%。

海茵莊園目前約有15個放盤，當中開放式戶型叫價由338萬元起，而實用面積280餘平方呎的一房，最低入場費由400萬元起。