Elize PARK高價開盤、當藝術品咁賣　樂風早期專攻工廈劏場｜燈神

近年樓市持續下挫，樓價指數已經由2021年8月份高位，累跌大約23%。樓市嚴峻情況下，上年多間大型發展商都要大劈價賣樓，基本上「唔平賣就冇人買」。不過燈神聽聞過往專攻工廈劏場的小型發展商樂風集團，近期就相當勇猛，竟然逆市下以高價推出位於旺角東的單幢新盤Elize PARK，首批折實平均呎價高達約2.66萬元，仲貴過周邊兩年半前樓價高峰期推出的新樓盤大約兩成至三成。



對於單幢新盤以高價推出，燈神真係「百思不得其解」，或者部份發展商已經睇到整個社會、經濟已經正在復常，甚至已經Feel到「由治及興」的好處吧，樂風集團創辦人及主席周佩賢仲同燈神講，Elize PARK「會當係藝術品咁樣賣！」。不過燈神暫時就未感受到「由治及興」，而且更加戥全港2.51萬名負資產小業主難過，事關佢地近年透過「林鄭Plan」、「波叔Plan」借盡樓價8成至9成入市。



本周最矚目地產新聞必定係樂風集團旗下旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK，在剛過去的周二（30日），呢個樓盤公佈首批價單30伙，令人意外的是，首批折實平均呎價高達26,688元。佢地果間實用面積244呎的一房，折實最平都要599.8萬元。

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貴過何文田新盤27% 定價猶如停留樓價歷史高峰期

呢一口開價到底係什麼概念？燈神簡單搵返近年周邊推出的新盤做比較，2023年10月份推出的何文田單幢盤譽林，首批同樣係30伙，折實平均呎價就20,936元，反映咗Elize PARK賣貴27%。

至於其他位於附近的同類型樓盤，就要數返去2021年，不過值得留意，2021年8月份正正就係香港樓價的歷史高峰！數返2021年7月份推出的何文田芳菲，首批30伙，折實平均呎價約26,139元，同Elize PARK相若；而再早一個月、2021年6月份推出的VAU Residence，首批50伙折實均價就24,519元，者係Elize PARK賣貴8.8%。

睇完上述數字後，燈神想講的是，今時今日旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK的開價，其實可以話係停留咗係樓價高峰期的時空，因為無論係Elize PARK、芳菲或VAU Residence，其實佢地位置上都非常接近港鐵旺角東站，步程都係約6至8分鐘，而且大家都係單幢盤。Elize PARK喺整體樓價回落超過兩成情況下，定價依然高過其餘兩個兩年半前樓價高峰推出的新盤，睇嚟一眾地產代理要Sell呢個盤，真係要花一點心機，燈神只可以為樓盤銷情送上祝福！

同區現樓新盤ONE SOHO呎價1.95萬至2.25萬

有區內資深地產代理仲同燈神講，呢個開價真係好難競爭，同區其他新盤目前成交呎價都要低一大截，舉例說上年已經現樓入伙、由大型發展商信置發展的同區山東街ONE SOHO，近數月成交呎價也只是1.95萬至2.25萬元，所以對Elize PARK都唔太樂觀。

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發展商率先看到「由治及興」的好處？

Elize PARK為小型發展商樂風集團在港首個住宅新盤，為什麼如此進取開價？燈神一直「百思不得其解」，如果要為進取開盤情況加上一個原因，可能就係「啱啱遇着剛剛」，事關Elize PARK周二開價前的早上，正正就係特首李家超宣布展開《基本法》23條本地立法公眾諮詢，或者發展商已經率先Feel到「由治及興」帶來的好處吧！

燈神又膽粗粗想搵下樂風集團創辦人及主席周佩賢問問原因，佢就好認真同燈神講，依家樓市出現「兩極化」，市場上好多豪宅盤、優質盤都破頂成交，不過質素一般的樓盤通常就要平價開賣，所以Elize PARK定位優質盤，對首批開價有信心！但係上年好多大型發展商都有劈價賣樓情況，周佩賢就話「佢地盤源多，我地個盤只係得52伙，我會當係藝術品咁樣賣！」

樂風周佩賢「當係藝術品咁樣賣！」

事實上，其實周小姐喺早前開價記者會上，都講過對樓盤好有信心，認為開價反映咗樓盤先天優勢、觀景質素，更加形容首批定價係「物有所值價」以及「區域升值王者之選價」，咁睇嚟真係好有信心。

不過信心還信心，市場現實都係要面對，Elize PARK本來就以價單形式推出30伙，不過相隔4日，周五（2日）晚上就突擊轉陣改用招標形式推出該30伙價單單位，做法罕見。發展商仲話公布第1號價單後因應市況調整銷售策略，咁樣算唔算係「縮沙」燈神就唔夠膽講啦。

十年前成立 早期專攻「工廈劏場」

睇返樂風集團過去資料，樂風在2012年才成立，英文名字為LOFTER，在2016年先開始正式晉身發展商行列，當時開始買入工廈物業，然後大翻新增值再拆售，亦即係「工廈劏場」。項目分佈葵涌、荔枝角、觀塘、大角咀等等，全部項目都以LOFTER命名，之後幾年樓市上升，呢個工廈翻新再拆售的動作做咗好多次，成功為樂風大賺一筆。

喺拆售工廈項目取得成功後，樂風進一步涉足舊樓收購項目，收購咗唔少位於市區的地盤，包括大角咀、旺角、太子及佐敦，所以未來幾年都仲會有其他項目推出。

旺角東洗衣街單幢新盤Elize PARK。

雖然近年整個社會都轉趨穩定，大部份民生經濟、零售消費都開始由谷底復甦，不過香港人至愛、最關注的股市、樓市，其實依然無力反彈，而且仲愈跌愈深！樓價跌勢已成定局，已經由高位累積約23%；股市就更加衰，恒生指數得返1.5萬點，較歷史高位33,154點累積下挫超過五成。

股市樓市齊插水 負資產升至2.5萬宗

而且金管局喺剛過去的周三（1月31日）更公佈數字，負資產住宅按揭貸款宗數由2023年第3季末的11,123宗，增加至2023年第4季末的25,163宗，按季勁升近1.3倍，而且創2004年第3季25,375宗後的19年新高紀錄。

在樓市如此嚴峻情況下，燈神始終諗唔明點解到底有什麼實際因素，會令呢一個新晉發展商如此進取。都係果句，或者發展商Feel到「由治及興」帶來的好處，不過一眾近年透過「林鄭Plan」、「波叔Plan」借盡樓價8成至9成入市的香港市民，絕大部份已經淪為負資產，或者市場上有不少專家話「只要準時供款，唔需要恐慌銀行Call Loan」，但樓價下跌淪為負資產的心理壓力，其實都唔輕，真係唔可以忽視。

↓Elize PARK18樓A室清水示範單位↓

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↓Elize PARK18樓B室連裝修示範單位↓

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