世邦魏理仕：樓價未見底、新盤貨尾多　發展商投地不太進取

樓市持續疲弱，世邦魏理仕指，由於樓價未見底，加上高息環境、發展商貨尾單位較多，預計發展商在競投相關住宅土地時沒那麼進取。



世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事梁顯政預計，若果政府願意降低底價，啟德第4B5區和屯門第48區青山公路掃管笏段的土地或能成功推出市場。

工業用地方面，在北部都會區發展推動下，將會涉及從棕地大規模遷移到專門建造的工業空間的經濟活動。政府計劃在2024年第一季出售一幅位於元朗創新園附近的工業用地，興建多層現代產業大樓推動產業發展。世邦魏理仕預計這幅土地有機會成功出售，並能為房地產市場注入一劑強心劑。

今年商廈樓價料挫10至15%

在商業用地方面，由於高空置率， 世邦魏理仕香港預計在2024年寫字樓價值將下跌10%至15%，而發展商在投標商業用地時將會較謹慎。即將落成或新落成的寫字樓物業之預租率及租金將會是政府決定會否出售商業用地的重要指標。