西營盤縉城峰兩房高估價逾一成　終1090萬沽　四年帳面僅升值2萬

二手市場疲弱，市場續以減價盤支持。西營盤縉城峰有業主新近以1,090萬元沽出兩房，雖然單位高估價逾一成，但持貨4年轉手僅賺2萬元，料扣除基本使費需實蝕離場。



美聯物業高級分區營業經理陳凱廸表示，是次成交為西營盤縉城峰2座中層E室單位，實用面積約459平方呎，屬兩房間隔，向正南。原業主曾用作投資收租用，因有意換樓，最近以1,169萬元叫價放盤，即獲同區上車用家洽購。經雙方議價後，單位終以1,090萬元沽出，呎價約為23,747元。

高估價逾一成 料明賺實蝕離場

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為996萬元，而恒生估價則為944萬元。即最新成交價較估價高出10.3%至16.4%。

據知，原業主於2020年7月以約1,088萬元入市，持貨4年至今，是次轉手帳面僅獲利約2萬元，單位期內升值1.83%。惟扣除釐印費及代理佣金等基本使費後需實蝕離場，不過由於單位曾用作投資收租，料租金收入或可抵銷部分蝕幅。