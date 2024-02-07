利嘉閣︰一月一手登記949宗　連升三個月、創7個月新高

外圍因素，以及本港股市不濟，拖慢一手銷情。綜合土地註冊處數據所得，2024年1月全港共錄949宗一手私人住宅買賣登記，較去年12月的907宗微升5%，連升3個月兼創近7個月新高。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，上月股市表現低迷，拖累樓市氣氛，一手推盤轉慢，料一月份的登記旺勢在二月份無以為繼。另指，一月份登記總值微跌8%，錄得91.36億元，連升2個月後回軟，但仍為近7個月次高。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮。

本月料縮逾六成至330宗

按地區劃分，今年一月份全港三區新盤登記量錄得兩跌一升，當中以港島區的跌幅最巨大，因月內缺乏焦點盤開售，主要靠餘貨零星登記支撐，導致登記量在低位整固；總結一月份港島區一手買賣登記量按月急瀉近半（48%），只錄得32宗，較前月的61宗減少29宗。雖然登記量大跌近半，惟月內每宗平價售價達5,093.75萬元，較對上一個月的3,777.05萬元大增34.9%，故令買賣登記金額只跌29%，跌幅較登記量輕微，錄得16.30億元。

九龍區方面，跌幅相對輕微，因月內尚有52伙薈鳴及25伙ONE SOHO等登記支撐，令區內二手成交維持在近二百宗水平，表現為三區中最平穩；總結該區一手私宅登記共錄得193宗，較前月的202宗微減4%；而月內涉及登記金額則跌14%，只錄得27.81億元，主因月內不少為中細價物業的登記。

一月份一手私宅登記949宗，創七個月新高。

西北區大型新盤低價開售奏效

至於新界區買賣登記量與另外兩區背馳，按月錄逾一成（12%）升幅，主要受西北區大型新盤低價開售奏效而錄得大量登記所帶動。總結一月份新界區一手私宅買賣登記共錄得724宗，遠遠拋離九龍及港島區，成為惟一錄得升幅的分區。至於月內新界區買賣登記金額錄得47.25億元，按月也升9%，表現明顯較佳。

按樓盤分類，元朗天水圍YOHO WEST 1期於一月份錄得597宗登記，成為月內登記量最旺的一手私宅項目，登記總值達32.08億元，平均每宗登記約537萬元；其次為黃大仙的薈鳴及旺角的ONE SOHO，分別錄得52宗及25宗登記。至於排行榜內上月平均每宗買賣成交價最高者為鴨脷洲揚海的3,086萬元；而觀塘BAL RESIDENCE的490萬元則為較低平均價者。

新地天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST項目。

新盤市場需待農曆年及《財政預算案》公布後才會反彈

展望二月份市況，陳海潮指出，受累港股於一月中下旬持續試底，市場氣氛審慎，加上越趨接近農曆新年淡月，發展商推盤意欲不高，大都選擇靜觀其變，待春節過後再作部署。二月份首5天，一手新盤僅錄得約41宗成交，因此估計連同一月下旬的滯後登記，預料整個二月份的一手私宅買賣登記只有約330宗，按月料大減65%；相信新盤市場需待農曆年及《財政預算案》公布後才有較大的反彈力度。