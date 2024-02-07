百分百蝕讓｜北角半山豪宅柏蔚山1800萬沽　5年蒸發27%、蝕680萬

二手市場交投疲弱，市場續以蝕讓成交為主。北角半新樓豪宅屋苑柏蔚山，有三房戶在4個月內劈價「兩球半」賣樓，終以1,800萬元沽出，持貨逾5年，帳面貶值680萬元或27.4%。



中原地產資深區域營業董事林龍南表示， 是次成交為北角柏蔚山3座高層H室，實用面積833平方呎，屬三房套間隔，享海景。單位去年10月以2,050萬元叫價放盤，現以1,800萬元沽出，呎價21,609元。

換言之，單位放盤4個月累減250萬元或約12%沽出。據了解，新買家為用家，因鍾情物業樓齡新淨，會所設備齊全以及有遊樂場可供小朋友玩樂，故買入單位自用。

北角柏蔚山。

百分百蝕讓 最勁一宗蝕逾千萬離場

據知，原業主則於2018年以2,480萬元買入自住，持貨逾5年，是次沽出蝕讓680萬元，單位期內貶值約27.4%。

如連同上述成交計，參考柏蔚山過去一年錄8宗二手買賣，當中全部需要蝕讓離場，蝕幅由7%至40%不等。當中最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為1座高層G室，實用面積615平方呎，於2019年以2,513.1萬元購入，去年2月以1,500萬元沽出，帳面輸1,013.1萬元，貶值約40%。