SSD鬆綁即沽 北角港運城三房賣1200萬 3年帳蝕250萬
撰文：李明珠
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樓市持續整固，再有屋苑錄蝕讓。北角港運城一伙三房單位新近以1,200萬元成交，呎價16,129元。原業主SSD期（額外印花稅）届滿即沽，3年帳蝕250萬元離場。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，該單位為港運城2座高層B室，實用面積約744平方呎，屬三房連主人套房間隔，向西南開揚山景。據悉，原業主見單位SSD已鬆綁，遂於今年初叫價1,300萬元放盤求售。最終單位獲議價以1,200萬元沽出，累減100萬元約8%，折合呎價16,129元。
原業主於2021年1月才以約1,450萬元購入單位，持貨3年帳面損失250萬元，期間跌價17%。
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