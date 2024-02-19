高力：2024年亞太區物業市場曙光初現　香港投資者或撈底入市

高力最新發表的一份報告，指出亞太區多個市場已開始出現復甦跡象。高力的《2023年第四季亞太區資本回報率報告》顯示，儘管交易低迷的情況持續，但亞太區19個受訪城市中，有五個城市各個行業的資本回報率均錄得按季升幅，這些市場均位於澳洲，包括阿德萊德、布里斯本、坎培拉、墨爾本及珀斯。至於香港方面，高力指，2024年下半年預期利率降低，投資者可能會傾向於進行撈底入市。



儘管業主、投資者及租戶仍對房地產投資保持審慎，加上盡職審查程序較長，但亞太區市場回暖跡象明顯。高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，多個市場已出現利率見頂的跡象，投資情緒由此轉趨正面。因此，高力預料2024年的交易活動將有所增加，帶動市場逐步復甦。

澳洲五大城市資本回報率按季上升

縱觀香港，利率持續上升並於2023年第4季達至5.65%，交易主要由用家和本地投資者帶動。高力香港估價及諮詢服務主管鄭亥延指，美國聯邦基金利率料於2024年下半年開始下調，這將激發投資者趁低吸納。受惠於強勁的本地消費，商舖租金表現及出租率均維持在穩健水平，令商舖資產的資本回報率按季錄得增長。

高力預計，投資者可能會傾向於進行撈底入市。（資料圖片）

2024年下半年利率或降低

該行又指出，在香港，第四季度的交易主要受到用家和本地投資者的影響，這表明市場可能接近最低點。此外，預計美聯儲的政策將變得更加寬鬆，導致2024年下半年預期的利率降低。

考慮到這些因素，投資者可能會傾向於進行撈底入市，這意味著他們會在資產價格接近或達到最低點時購買，以期待未來的增長。這種活動可能有助於2024年市場更加活躍。