尖沙咀豪宅凱譽失守千萬 兩房戶988萬沽、業主勁蝕33%歷來最傷
撰文：蔡偉南
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市場憧憬財政預算案為樓市減辣，不過市區豪宅依然未止蝕。市場消息透露，尖沙咀豪宅凱譽一伙兩房戶以蝕讓價988萬元沽出，失守千萬大關，原業主持貨約8年都要帳面損手「五球」，蝕幅高達33%，為屋苑歷來最大。
上述成交個案為凱譽中層C室2房，實用面積488平方呎，成交價988萬元，呎價20,246元。原業主在2015年以1,494.4萬元購入上述單位，持貨逾8年，帳面貶值506.4萬元，蝕幅高達33.9%，為該屋苑歷來最傷個案。
原為服務式住宅由四叔持有 其後轉租為售
凱譽位於尖沙咀棉登徑8號，提供262伙，項目由恒地（0012）前主席「四叔」李兆基私人持有，原屬於服務式住宅，其後轉租為售。
去年5宗成交全部需蝕讓
翻查凱譽在2023年的成交紀錄，去年錄得5宗二手買賣個案，全部需要蝕讓收場，蝕幅高達17%至29%。
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