英皇楊政龍促撤辣釋放樓市爆發力　下半年推跑馬地、半山兩新盤

英皇國際（0163）今日舉行記招公布新一年發展動向，英皇集團主席楊受成亦有出席。英皇國際副主席楊政龍表示，期望政府在財政預算案中宣佈全面撤辣，不要令買家們「綁手綁腳」，釋放樓市爆發力。



英皇國際副主席楊政龍表示，港島南澄天自月前推出全新付款方法以來，持續錄得成交；壽臣山15號早前亦以5億元沽出5號洋房，銷情理想，項目會繼續採取惜售策略。

而發展中項目包括跑馬地宏德街1號及半山般咸道28號正積極籌備中，目標於2024年下半年登場。據了解，該兩盤分別提供120伙及80伙。

半山奧卑利街The Unit Soho 4月份招租

另外，集團旗下的服務式住宅品牌 The Unit 自 2022年推出以來，出租率理想。有見及此，集團將旗下半山奧卑利街項目列入該品牌系列一員，並正式命名為「The Unit Soho」，提供69個單位，主打1房，並另設2房戶。項目定位為租賃式住宅，預計於今年4月開始招租。

促撤辣釋放樓市爆發力

對於樓市展望，楊政龍認為市場開始浮現利好消息，包括息口下調、減辣等等，可見樓市有向好的趨勢，預計樓價將會穩步上升。同時他亦期望政府在財政預算案中宣佈全面撤辣，不要令買家們「綁手綁腳」，釋放樓市爆發力。