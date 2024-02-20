美孚新邨銀主拍賣無人吼　轉陣低價放賣、三房呎價僅7679元｜多圖

息口高企，全港銀主盤存量更突破240伙，滾存數量亦升至7年新高，銀主為求盡快脫手物業套現，不惜以低價吸引買家。美孚新邨一伙極高層銀主盤單位，曾經多次拍賣仍未能售出，故銀主以低市價放售，最終由首置客「執平貨」，三房呎價僅需要7,679元，造價低見493萬元。



香港置業分行首席分區董事陳渝東表示，是次成交單位為美孚新邨一期百老匯街10號極高層銀主盤，實用面積約642平方呎，屬三房間隔，向北望園景。原業主放售約1年，多次減價後以約498萬元吸引外區客洽詢，雙方經議價後以493萬元易手，實用呎價約7,679元，較市價低。

新買家為首置客，心儀單位較區內同類型單位相宜及有部分裝修，故睇樓一次後即決定承租。

↓↓美孚新邨一期百老匯街10號極高層單位↓↓

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低市價15%沽出

代理資料指，美孚新邨一期上月二手錄得5宗成交，成交呎價由8,872至17,309不等，平均成交實用呎價約9,103元。若以是次成交呎價7,679元作計算，即較市價低15%。

事實上，上述成交單位上月於環亞拍賣行進行拍賣，開價490萬，呎價7,632元，較當時單位銀行估價584萬低約16%。即是次成交呎價較拍賣開拍呎價高不足50元，仍屬低市場成交。