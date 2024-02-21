長實黃竹坑站三期命名「BLUE COAST」　趙國雄指每呎成本2.8萬

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期新盤，今日（21日）正式命名。長實執行董事趙國雄表示，該盤命名為BLUE COAST。該盤預計在首季登場，設2座，提供642伙，戶型包括2房至四房。項目已取預售文件，「任何時間都會賣樓，不會囤積」。



趙國雄又料下周預算案會有好消息，相信政府會有合適措施加快經濟復蘇，讓市民安居樂業，如政府「撤辣」，認為香港大部分市民都會感到開心。

趙國雄：每呎成本2.8萬 料息口上升成本或更多

趙國雄又透露，該盤現階段成本為每呎2.8萬元，預計隨息口再上升，成本可能更多。問及會否以深水炸彈價或蝕本價賣樓，他則表示未有正面回答，僅指「食得幾深、蝕得幾深，開價就會知」，又指會視乎情況考慮一次過推出項目兩期。

長實今年將推出3個樓盤，另外兩盤為啟德跑道區第4E區2號項目約1,000伙、元朗錦田錦泰路項目約330伙。

長實營業部首席經理郭子威表示，項目3A期為商場部份， 而3B期及3C期為住宅部份，可直接通往商場，商場則可通往港鐵站。

長實執行董事趙國雄表示，目前項目每呎成本2.8萬元。（蔡偉南攝）

項目分兩期住宅發展 去年底獲批預售文件

資料顯示，港島南岸第3期分為「第3B期」及「第3C期」兩個小期數發展，兩者均於2023年12月獲批預售樓花同意書，隨時可推售。

港島南岸第3B期及第3C期，分別提供642伙及558伙，合共1,200伙，屬港島南岸各期規模最大的期數，戶型包括兩房至四房。項目預計關鍵日期分別為2025年12月底及2026年2月底。至於第3A屬商場部分，完成後將交還港鐵。

2018年奪地 補地價129億、每呎8614元

長實早於2018年8月投得上述黃竹坑站港島南岸第3期，屬於整個黃竹坑站上蓋之中唯一擁有商場的部分，可建樓面達150萬平方呎，補地價金額高達129.71億元，每平方呎樓面補地價約8,614元，成為歷來最高補地價的鐵路項目。