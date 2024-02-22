萬科大埔馬窩路新盤料下半年分期推出　全盤約1500伙

發展商部署龍年樓盤銷售部署。萬科將於下半年推出大埔馬窩路新盤，提供約1,500伙。萬科香港董事總經理周銘禧表示，大埔馬窩路新盤項目，總樓面78萬平方呎，提供約1,500伙，戶型多樣化，涵蓋中小型單位如兩房至三房戶。項目示範單位、樓書正在準備中，預計在下半年推出。



大埔項目分3期申請預售樓花同意書，其中第1期已獲批預售文件，整個項目預計落成日期料為2025至2026年。而長沙灣連方亦會加推餘貨。

其他項目方面，牛頭角地盤重建項目，正在進行設計等前期工作。而萬科與永泰（0369）的合作項目沙田顯和里住宅地，料在2025年有新消息。

萬科：緊密留意市場增加土地儲備

投地方面，他指出，集團一直留意官地市場、市區重建局項目、二手重建地盤，集團緊密留意市場增加土地儲備，同時在投地時會進行風險評估，考慮市場波動、建築風險等因素。同時又會加強團隊開發、設計能力，希望令到樓盤交付時要做到好質量，讓買家在升市或跌市都願意買樓。

對於下周政府公佈財政預算案，周銘禧表示希望有利好樓市的消息，又指樓市辣招需要配合最新經濟 、息口等大環境因素，預計農曆新年後樓市有機會復甦，同時又認為政府需要激活旅遊業。