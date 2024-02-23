星凱．堤岸大劈價　新價單136伙增優惠　高層三房平過去年低層24%

新一份財政預算案將於下周三（28日）發表，各大發展商紛紛出招吸客。中洲置業旗下火炭星凱．堤岸上載全新價單，當中有個別單位折實價較去年同類單位成交價平逾兩成。



中洲置業旗下火炭星凱．堤岸今日（23日）上載全新7號價單，新增90天二按付款計劃，當中涉及136伙，涉及大部分極高層單位，另外首50個單位可享額外5%優惠。換言之，最高可獲35%折扣優惠，折實售價由474.9萬至2,003.4萬元，折實呎價14,353至21,535元。

個別單位較去年平逾兩成

根據價單顯示，7號價單中2座40樓F室，實用面積774平方呎，屬三房套連工作間設計，望開揚城門河景，扣除最多35%折扣優惠後，折實售價1,469.39萬元，折實呎價18,984元。

參考早前賣出的同座向的2座33樓F室，於去年4月以1,936.9萬元沽出，呎價25,025元。即如今次成功賣出40樓F室，其造價較低層單位賣平低24%。