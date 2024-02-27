樓價連跌9個月、20年最長跌浪　中原陳永傑：撤辣僅令樓價止跌

差估署剛公布最新樓價指數，1月份報306.4點，按月跌1.57%，指數連跌9個月，累跌13.5%，是20年最長跌浪，創2016年10月後逾7年新低，指數較歷史高位跌23%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去一年受加息及經濟下行兩大負面因素雙夾擊，令香港私人住宅樓價連跌9個月，創7年多新低。 市場期待明天公布的財政預算案為樓市撤辣，陳永傑指，樓價較高位已下調23%，早前中原亦發表報告指出，兩年來的樓價跌幅，香港物業的資產值已蒸發了2.6萬億港元，相等於52萬個沙田第一城單位。

樓價持續下調 銀行資產值面臨風險

部份承造高成數按揭的物業已淪為負資產，倘若樓價持續下調，銀行的資產值更面臨風險，為保香港經濟能健康發展，挽救樓市刻不容緩。

貨尾跌至8000伙、樓價才有望回升

陳永傑補充，市場不必擔心撤辣會令樓價急升。現時市場累積2萬多伙貨尾單位，即使撤辣，發展商為了去貨，將保持克制開價，甚至仍會以各項優惠搶客，務求加快清貨速度。他相信，需待貨尾跌至8,000伙水平，成交量回復正常水平，樓價才有望回升，現階段撤辣只會穩住樓價跌勢，不至於令樓價急升。

差估署公布的1月份租金指數按月跌0.27%，是去年1月後首度回落。陳永傑指，年尾屬傳統租賃淡季，而早前高才輸入計劃引發的龐大租賃需求開始淡化，加上經濟下行，令租金下滑。