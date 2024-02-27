怡東酒店舊址重建項目命名One Causeway Bay　料2025年第二季落成

位於銅鑼灣告士打道281號，香港怡東酒店舊址新近正式命名為One Causeway Bay，項目預計於2025年第二季度落成。世邦魏理仕獲委任為項目的首席行銷代理。



One Causeway Bay落成後將設有24層寫字樓樓層，提供約50萬平方呎的辦公空間；以及4層零售樓層加天台及平台，提供約55,000平方呎的購物、娛樂及餐飲空間。

文華東方酒店集團行政總裁Laurent Kleitman表示，One Causeway Bay的改造將會成為世界級的寫字樓，是香港現時最值得矚目的重建工程之一。竣工後，One Causeway Bay不僅能為租戶提供卓越的工作空間，還會帶來享譽國際的餐廳和酒吧，以滿足租戶和遊客的需求。該項目預計於2025年第二季度竣工，屆時將成為銅鑼灣核心地段的最新商業地標。