印花稅全面撤辣　會德豐啟德、藍田兩盤即時加推20伙

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，因應港府宣布全面「撤辣」，爲配合市場需要，集團即時爲系下啟德城中心臨海項目MONACO MARINE及藍田山莊KOKO MARE加推共20個新單位。就MONACO MARINE，新一批單位最低入場價為1,022.4萬元，最低平均呎價為23,503元，買家亦可享「迎春接利是$38,000」現金回贈 及「置優越1088」先住後付優惠。

而KOKO MARE，新一批單位最低入場價為757.4萬元，最低平均呎價為18,070元，買家亦可享「迎春接利是$38,000」現金回贈。集團希望透過推出這輪「預算案受惠單位」，能為客戶，特別是投資及換樓客，提供更多優質置業選擇。

黃光耀：全面撤辣減低買家稅項負擔

黃光耀又表示，歡迎「全面撤辣」措施，直接減低買家的稅項負擔，有助推動需求增加。黃光耀認為上年度施政報告的「先免後徵」，透過專才計劃，為香港樓市注入新動力。而今次「撤辣」能夠真實反映市場置業需求，刺激本地人及海外人士置業自用，並吸引投資者重投物業投資市場。集團將配合市場氣氛、會積極籌備集團新盤推售。整體而言，「撤辣」措施將刺激樓市成交, 帶動樓市流通性能夠積極推動香港經濟動力及信心，有助房地產的長遠發展。

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各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。