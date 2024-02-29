賣地計劃｜新財年首季僅推1幅沙田住宅地　涉280伙

【財政預算案2024 / 賣地計劃 / 財赤/ 樓市 / 辣招】昨日（28日）公佈的2024／25年度《財政預算案》提到新財年共有8幅住宅用地，預計全年的潛在土地供應可興建約1.5萬伙。另推出兩幅商業用地及一幅工業用地，提供商業樓面面積約129萬平方呎和工業樓面面積581.2萬平方呎。2023/24財政年度，地價收入為194億元，較原來預算大幅減少656億元，而2024/25年度的地價收入預算為330億元。



發展局局長甯漢豪今日（29日）公布2024/25年度賣地計劃，地政總署署長黎志華和規劃署署長鍾文傑亦出席。《香港01》將不斷更新賣地計劃最新內容。

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18:05 問及新一季只推一幅沙田細住宅地，是否沒有信心？發展局局長甯漢豪表示，剛剛才撤辣，暫時會以審慎態度應對，以一幅吸引力較大的地皮推出。地價收入330億元預算，是合適預測。

18:00 發展局局長甯漢豪表示，交椅洲人工島項目（明日大嶼）是長達十多年的發展，不應用當前情況作判斷評估。目前項目佔地一千公頃，做地是需要一定規模才行，需要鋪設策略道路、鐵路，以連接全港各區，又指要有一定回報。

發展局局長甯漢豪（中）。（梁鵬威攝）

17:55 賣地收入預算是一個估算，2024/25年度賣地計劃的地價收入約330億元，不需太注視。政府目標明確，北部及交椅洲人工島項目（明日大嶼）也是長遠供應項目。造地位置是重要，涉及重要交通位置，連接新界西及機場，策略上相當重要。又指目前財政有壓力，基建會分先後，又指推遲一點會有更多時間再部署，包括設計及融資，早前希望2025年填海是非常進取的做法。現時不必追趕2025年開始填海，因此壓力較少可做好更多準備。

17:50 上年經過契約修訂的大額項目是不少，包括元朗兩幅地皮，涉及30億元，逾2,000伙。

17:48 問及過去一年多幅地皮流標，發展局局長甯漢豪表示，去年市況淡靜、經濟多變數，發展商有選擇是可理解、比較挑剔，但也有不少地皮完成契約修訂，土地供應也有一定進展。今年加賣地表的土地不多，反映政府審慎態度。總括而言去年整體的土地發展不是停滯不前，例如有土地成功招標沽出，亦有發展商成功換地。所以會平常心看待流標情況，以及會按部就班地繼續推地的步伐。

17:43 金管局指引提出一個措施，2017年將發展商最高融資比例把6成降至5成，目前已回復至6成。地皮融資比率由4成升至5成，相信有助發展商發展新項目。

17:41 賣地表不想有太多同區地皮推出，想讓投標者多一個選項。

17:40 洪水橋地皮可供換地，若不成事便收地，明年3年底應需成事。若成事可起樓增加供應，也可加快政府現金流，不需額外賠償，業權人也可參與發展。若不成事，政府始終要入場主導發展。

17:36 賣地表內的土地有沒有空間拆細？甯漢豪舉例說，啟德、屯門分別可提供逾千伙，可否拆細需要考慮技術可行因素，需考慮交通、渠務走線。就算技術可行，也要考慮市場受歡迎程度，同時亦會在推出前作出會做研判。

以目前今年將推的8幅地計，暫時只有西貢打鼓嶺地，以及啟德地是可以有空間符合資格。

規劃署署長鍾文傑（左）、發展局局長甯漢豪（中）、地政總署署長黎志華（右）。（梁鵬威攝）

17:28 發展局局長甯漢豪指，2024/25年度賣地計劃，第一季（2024年4月至6月份）推一幅住宅地，位於沙田第一城附近，提供280伙，位置優越料吸引發展商。首季沒有商業地及工業地。

17:25 新財年8幅住宅地，6幅已完成改劃。餘下兩幅為沙田區。港鐵將會推出東涌東站項目，提供1,200伙。市建局將推出2,860伙，涉及3個項目，包括九龍城啟德道/沙浦道、旺角山東街/地士道街、觀塘市中心項目。

17:24 地政總署指，8幅住宅地當中只有1幅提供少於100個單位，而500伙單位以下的土地有2幅，500伙單位以上的土地有5幅。當中最大面積的土地為屯門掃管笏，預計可提供1600伙單位。

發展局局長甯漢豪（中）。（梁鵬威攝）

17:23 新增的沙田小瀝源住宅地屬中小型地塊，而對上一幅沙田地皮成功批出，當時更收到17份標書，對招標有信心。

17:19 市建局觀塘市中心項目將會在新財年推出，當中仍會有商業元素。該項目早前曾經流標。

17:17 新財年有兩幅商業地，包括啟德4C區商業地為滾存地，另一幅為沙田石門商業地，佔地4,000平方米，可建40,000平方米。所在位置較近似為工業地，希望活化整區為商業地。金鐘廊項目是寶地，不會滾存在今年賣地表內，政府與商場傾續租中，再下年則未決定。

商業用地方面，由於考慮到經濟環境不活躍，去年推出的金鐘廊地段將不會滾存於本年商業用地内。加上土地目前尚有租戶正在租用，現正與租戶商討續租中，因此暫時不會推出市場放售。

17：15 第一季（2024年4月至6月份），將推出1幅住宅地，為沙田小瀝源源順圍住宅地。

17：13 2024/25年度賣地計劃的私樓供應高達15,150伙。當中住宅官地8幅涉5,690伙，鐵路項目涉1,200伙，市建局佔3個項目涉2,860伙，其餘為私人重建發展項目涉及3,200及2,200伙。

17：12 新財年共有8幅住宅用地，預計全年的潛在土地供應可興建約1.5萬伙。另推出兩幅商業用地及一幅工業用地，提供商業樓面面積約129萬平方呎和工業樓面面積581.2萬平方呎。合計共有11幅用地招標。

發展局局長甯漢豪指，本年推出的8幅住宅地當中有6幅滾存的住宅地，另設2幅新用地。新住宅地位處沙田小瀝源，規模較細，周邊發展亦較成熟。希望這些發展較完善的土地在淡靜的市況推出時可吸引投資者投地。

發展局局長甯漢豪（中）。（梁鵬威攝）

元朗工業地雙信封招標

17：07 本財年沒有推出商業用地。元朗大型工業地將在3月中招標，採用雙信封形式進行招標，不會是價高者得，價格考慮因素佔3成，非價格建議/設計因素佔7成。投標者將3成或以上樓面交予政府，如交還更多可獲更高分數。

發展局局長甯漢豪表示，將於3月就新界元朗福宏街與宏利街工業地進行招標，以發展多產業工業大樓用途。土地提供16萬平方米面積，當中要求不少於3成樓面需交予政府去安置棕地作業者。

2023/24年度土地供應1.4萬伙 超標8.5%

17：01 2023/24年本財年度，最終全年土地供應1.4萬伙，超過1.29萬伙約8.5%，已連續4年超標，但不是要自豪，但累積底氣，可應付未來供應。

17：00 發展局局長甯漢豪公布新一個財政年度（2024/25年度）賣地計劃。

2024/25年度地價收入預算330億

昨日陳茂波於財政預算案提到，政府將考慮市場情況以決定推售土地的數量、種類和速度。並在未來五年，準備好可興建不少於8萬個私營房屋單位的土地，以便適時推出市場。當中近6成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區，另外4成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目。而2024/25年度的地價收入預算為330億元。

2023/24財年地價收入194億 較預算減少656億

2023/24年度地價收入為194億元 ，較原來預算大幅減少656億元，亦遠較過去年度為少。印花稅收入為500億元，較原來預算低350億元。未來地價收入將處於低位，2025/26年度及之後年度主要以較保守的過往20年地價收入相對本地生產總值的平均水平（即百分之三點四）計算。

地價收入194億創近15年新低紀錄

早前發展局局長甯漢豪表示，預計2023/24年度政府地價收入（賣地收入加補地價收入合計）只有約150億元。不過預算案公佈最地價收入達194億元，較早前預計多出44億元，但依然創下2008/09年（地價收入約169億元）的近15年新低紀錄。

另外，值得留意，本財年度2023/24年至今，僅僅只有3幅地皮成功沽出，只為庫房帶來約72.73億元，料創2008/09年度後新低紀錄。

高峰期地價收入曾連續4年破千億

在2016/17年度至2019/20年度，政府地價收入曾連續四年錄得破千億收入，最誇張為2017/18年的1,648億元，主要由於全年有多達31幅地皮成功批出，帶動賣地收入超過千億元，當中最貴價為鴨脷洲豪宅地王以168.6億元沽出，由內房財團龍光集團（3380）及合景泰富（1813）的合資公司奪得，風頭一時無兩。

有測量師認為，地價收入重回高峰至少需時2至3年，而且政府欠缺貴重地皮，因此更需要視乎造地情況。