二月新盤撻訂錄13宗　按月少75%　殺訂金額近3000萬

2月適逢農曆新年長假及新財政預算案公佈，市場觀望氣氛濃厚。新盤市場本月只錄得13宗撻訂，較上月的51宗大幅下降75%，涉及殺訂金額約2,998.6萬元。當中由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的長沙灣維港滙I錄2伙撻訂，發展商殺訂432.1萬元。



長沙灣維港滙I單日錄2伙撻訂金

會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的長沙灣維港滙I於本月連錄兩伙撻訂。涉及單位為第2座10樓C室及7樓C室，實用面積同樣為784平方呎，三房間隔。兩伙單位原於2021年3月分別以2,174.4萬元及2,146.6萬元沽出，其後於本月23日終止交易，各自損失10%訂金，合共約432.1萬元。

維港滙I

九龍城瓏碧同一單位撻完又撻

碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧亦錄得2宗撻訂個案，但涉及的單位為同一伙。該單位為22樓C室，實用面積281平方呎，一房間隔。單位曾於本月2日以526.8萬元售出，五日後遭撻訂，沒收5%訂金。其後單位再於本月20日以526.8萬元成交，惟簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，即單位月内反覆被撻訂2次，發展商兩次合共殺訂52.6萬元。

九龍城瓏碧。

元朗山水盈洋房殺訂568萬

路勁（1098）旗下現樓的元朗山水盈錄得一伙大額撻訂個案。涉及單位為7號洋房，實用面積2,205平方呎，連760平方呎花園及231平方呎天台。單位原於2021年8月以3,785.4萬元售出，其後於2月9日終止交易，買家遭沒收15%訂金，涉約568萬元。

元朗山水盈。

啟德MONACO、尚‧珒溋等各撻一伙

2月份其他撻訂個案，包括啟德MONACO、啟德尚‧珒溋、黃竹坑晉環、何文田皓畋、北角海璇、長沙灣曉柏峰、洪水橋滙都I，分別各錄一宗撻訂。

而需拆卸重建的大圍柏傲莊 III本月錄1伙取消交易。