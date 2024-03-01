撤辣催谷新盤交投　土瓜灣城軒單日沽12伙　吸金1.1億元

財政預算案宣佈全面撤辣，刺激一手交投氣氛。裕泰興旗下土瓜灣現樓城軒，昨日（2月29日）單日錄得12宗成交，合共套現約1.1億元。



中原地產東南中九龍區營業董事李玉祥表示，不少用家及長線投資者於撤辣前已參觀城軒示範單位，直至昨日政府宣佈撤辣後，隨即把握機會入市。今日項目連沽12伙，單位成交價由808.1萬至1,175.5萬元，合共套現約1.1億元。當中最高成交單位為一伙中層B單位，實用面積708平方呎，三房間隔，成交價1,175.5萬元，折合呎價16,603元。

裕泰興馬頭角新盤城軒。（資料圖片）

項目共48伙 僅提供2種戶型

城軒提供48伙，設兩種戶型，包括兩房及三房一套間隔，實用面積分別為510平方呎及708平方呎。

城軒屬單幢式住宅，樓高33層，當中6樓至12樓、15樓至17樓、19樓至23樓及25樓至32樓為標準樓層，每層設有A、B兩伙單位及兩部升降機。而33樓則同樣為A、B兩伙天台特色戶，分別附連386及414平方呎天台。大廈的2樓及3樓為停車場，僅提供6個車位，而5樓為會所及花園平台。

↓↓26樓B室有裝修單位↓↓

+ 5

↓↓26樓A室有裝修單位↓↓

+ 2

↓↓33樓A、B室無改動單位↓↓