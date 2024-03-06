九龍城瓏碧撻訂3伙、共輸129萬　啟德MONACO系列再撻2伙

新盤市場持續錄得撻訂個案。其中碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧錄3伙撻訂，眾買家遭殺訂129.2萬元。



九龍城瓏碧3伙撻訂

碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧新近錄3伙撻訂，當中開放式、一房及兩房間隔各1伙，成交價698.1萬元至1,047萬元。單位分別於本月1日及3日終止交易，各自遭沒收5%訂金，涉及撻訂金額約129.2萬元。

啟德MONACO系列2宗撻訂

會德豐地產旗下啟德MONACO系列錄2宗撻訂，分別為MONACO 2B座8樓G室，實用面積441平方呎，兩房間隔。單位於2021年1月以999萬元買入，惟最新於本月4日終止交易，買家損失10%訂金約99萬元。

另一伙為MONACO MARINE 低座A座1樓A室，實用面積596平方呎，三房間隔。單位於去年12月以1,170萬元買入，由於單位為内部轉讓故無法估計撻訂金額。

長沙灣維港滙II三房殺訂94萬

會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的長沙灣維港滙II撻1伙，單位為第5座3樓C室，實用面積795平方呎，三房間隔，成交價1,896.6萬元。最新撻訂後遭沒收5%訂金約94.8萬元。

另外土瓜灣明雋及青衣薈藍各錄一伙撻訂，分別遭殺訂58.7萬元及26.8萬元。