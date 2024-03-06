東瀛遊廣場一籃子車位8500萬沽　蔡伯能加價15%「摸出」20個車位

昨日（5日）本港銀行傳出拒絕承接「摸貨」按揭，但車位銀碼細，買家有心理準備「一次過」付款最終促成是次「摸貨」成交。資深投資者蔡伯能以作價8,500萬元買入東瀛遊廣場一籃子車位，隨即加價15%拆售，消息指當中約20個車位成功「摸出」。



市場消息指，資深投資者蔡伯能以作價8,500萬元，向發展商億京買入觀塘東瀛遊廣場其中的84個車位，該一籃子車位包括3個貨車位、68個私家車位，以及電單車位13個。

據了解，蔡伯能隨即加價15%拆售，當中私家車位定價由119萬至158萬元。貨車位意向價200萬至220萬元，電單車位意向價28萬至35萬元。

該批車位即日已沽出約20個，包括5個價格較低廉的無蓋私家車位，售價由119萬至122萬元，以及15個有蓋私家車位，售價由139萬至158萬元，料套現約2,800萬元。

另外，私家車位當中，無蓋月租約4,000元，有蓋為4,500至5,000元，回報可達4厘水平。