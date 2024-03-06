恒地灣仔莊士敦道全幢商廈　市傳獲財團11億承接

本地大型發展商恒地（0012）旗下灣仔莊士敦道全幢商廈，在去年12月傳出獲財團以約11億元洽購至尾聲，據悉該項目最新順利沽出，成交呎價約1.5萬元。



上述市傳大額成交個案為灣仔莊士敦道208號全幢商廈，全幢樓高28層，地下至2樓為零售商舖，涉及面積約1萬平方呎，而3樓至28樓為寫字樓，每層面積約2,800平方呎，總樓面約72,764平方呎。

據悉，恒地早前叫價約18億元，惟近一年樓市氣氛轉弱，直至上年底獲財團以約11億元洽購。市場消息指，項目新近以11億元獲財團承接。

事實上，恒地在上年亦沽出港島區全幢商廈，以22億元沽出北角電氣道218號的商業大樓「港匯東」，總建築面積約144,000平方呎，呎價約1.5萬元，物業包括22層商業/辦公空間及兩層零售區域。

↓灣仔莊士敦道208號全幢商廈↓