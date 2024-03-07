王新興牛頭角泰峯首批168伙　折實均價14808元　入場費372.7萬

王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯今日（7日）公布首張價單涉及168伙，折實平均呎價14,808元，入場費折實372.7萬元，屬開放式間隔。



首批168伙戶型涵蓋開放式至兩房，實用面積278至561平方呎，當中18伙開放式、39伙一房、38兩房連開放式廚房，以及73伙兩房連梗廚。

開放式入場費372.7萬

當中入場單位為2A座6樓E室，屬開放式間隔，實用面積278平方呎，以最高折扣23%計，折實價372.7萬元。另最低呎價單位2A座5樓A室，實用面積514平方呎，屬兩房單位，以最高折扣23%計，折實價667.1萬元，呎價12,979元。

周六開示位及收票 最快兩星期內開售

Vertical Journey Ltd （新世界發展有限公司附屬子公司）總監黃浩賢表示，項目為財案後第二個推出的新盤，是次的開價為「市場接力價」，期望市場會持續平穩發展。項目將於周六開放示範單位及接受認購登記，最快將於兩星期內開售。若買家反應良好，不排除會加推單位。

王新興集團銷售總監陳芷湄形容，是次開價為九龍東「震撼價」。項目將會提供5種付款計畫，包括2種建期付款計畫及3種即供計畫，提供折扣14%至23%。

觀塘Bal Residence首推56伙 一房入場580.6萬

參考項目同區近年新盤開價，觀塘Bal Residence於2023年2月推出，首批提供56伙，折實均價為19,554元。觀塘皓日於2021年12推出，首批100伙單位，折實均價21,548元。而項目鄰近的啟德區，Henley Park於2023年月推出，首批提供148伙，折實均價為21,088元。

泰峯提供807伙 當年補地價涉資逾53億

泰峯共提供807伙，項目提供807伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積235至3,415平方呎。預計關鍵日期為2025年6月底。

翻查資料，項目位於觀塘道53至55A號，地盤佔地約6.15萬平方呎。中小型發展商王新興集團在2016年4月透過強拍以22.93億元統一觀塘道啟德大廈業權，及後於2022年以30.61億元完成補地價，每呎樓面補地價約5,819元。

+ 1

70年代製衣業起家、90年代轉戰內地房地產

王新興集團為本地廠家，早於1970年成立毛紡織造廠，及後在90年代起在內地多個省市投資房地產，涉及大型社區住宅、專業批發市場、甲廈、大型購物中心、五星級酒店式服務公寓等。至於啟德大廈重建項目則為王新興集團首個香港項目。

↓↓第1B座19樓F室有裝修及清水示範單位↓↓

+ 11

↓↓第2B座19樓A室無改動示範單位↓↓

+ 4

↓↓第1B座19樓B室無改動示範單位↓↓