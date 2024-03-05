旺角納米盤雋薈最後9伙即日開售　入場呎價2.4萬　最細單位160呎

益兆集團控股（益兆）及俊和發展集團旗下旺角納米盤SOYO雋薈，最後9伙單位今日起發售，單位實用面積160至228平方呎，折實呎價由24,477至28,794元。項目現樓預計將於今年6月8日落成。



益兆集團控股副總裁林浩表示，項目已售出逾9成單位，共111伙，平均成交呎價達25,500元，全盤僅餘最後9伙單位。該9伙單位於上周公佈銷售安排後，落實於今日（5日）起發售，實用面積由160至228平方呎，均屬開放式間隔。扣除最高10%折扣後，折實售價由421.6萬至656.5萬元，折實呎價由24,477至28,794元。當中包括1伙連天台特色單位，折實售價為$656.5萬元，折實呎價為28,794元。

林浩續指，撤辣吸引投資者以及用家蜂湧入市，刺激釋放存在已久的購買力，帶動細價樓市場。同時，預期今年稍後美國將會減息，有望帶動樓市進一步發展。樓市不穩定因素已逐漸消退，預視樓市將穩步上揚。

全盤提供120伙 最細面積152呎

雋薈共提供120伙，全數為開放式單位，實用面積152至228平方呎。其中設有6伙天台特色戶及6伙平台特色戶。項目關鍵日期為2024年6月8日。

項目發展商之一的俊和，於2016年曾推出屯門項目菁雋，最細單位僅128平方呎，當年其高層以「紫禁城再大，皇帝都係瞓一張床」作為推銷，令項目及後被揶揄為「龍床盤」。

【18樓F室交樓標準示範單位】