聯合道25號舊樓放售　市值4200萬、兩年跌六成　原鄧成波家族持有

原由舖王鄧成波家族持有、位於九龍聯合道25號的住宅物業，新近獲接管人委託世邦魏理仕以私人協商形式放售，現物業市值4,200萬元，較2022年鄧成波家族時9,600萬元叫價跌56%。



據知該大廈於1955年落成，全幢總建築面積約4,834平方呎，在車庫以上提供4層、共4個住宅單位，每個住宅單位實用面積為約966平方呎。

周邊鄰近中密度豪宅發展

另外聯合道25號為一個獨立地段，地盤面積約1,400平方呎，與毗鄰的聯合道23號均使用同一個樓梯入口，亦與嘉林邊道48至50號及嘉林邊道52至54號共同組成一幢住宅大廈。加上位於41區校網，周邊項目主要為中密度豪宅發展項目，近年政府銳意加快市區重建的步伐，預計短期內發展局將進一步降低強拍門檻，對長遠重建發展有利好作用。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，買入單位後可作適度翻新，作共居及宿舍收租之用，長遠而言可考慮併購毗鄰的地段作重建。