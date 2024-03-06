辣招全撤現「小陽春」 　十大屋苑一周錄110宗　按周急升近2.8倍

中原地產十大屋苑於撤辣後暫錄得110宗成交，較撤辣前一星期29宗急增近2.8倍。除了康怡花園交投平穩外，其餘9個屋苑交投量均錄得明顯升幅，當中以嘉湖山莊表現最亮麗，由4宗急彈至27宗，按周升幅達5.8倍。



十大屋苑全月料錄逾400宗成交 創34個月新高

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面撤辣一星期，整體交投氣氛即時轉好，過去一星期市場錄得逾800宗一手新盤成交，二手亦同樣錄得反彈交投量，反映積壓多時的購買力正全面釋放，而且成交面廣，各類物業均有捧場客，成交量小陽春已出現，市場正回歸正常流通量。中原十大屋苑一周錄110宗成交，若以此推算，全月有機會錄逾400宗成交，創2021年5月414宗後34個月新高。

港島區方面，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，財案宣佈撤辣後，市場目光從車位轉回樓宇買賣，太古城二手成交量急起直追，撤辣後一周已暫錄10宗成交，平均實用呎價15,364元。有部分業主於撤辣後即時反價，但因樓市前景明朗，仍不乏買家洽購，亦有業主趁利好因素出貨，進一步帶動區內交投量。

美孚新邨平均呎價9517元 微跌1.2%

九龍區方面，自上周三公布樓市全面撤辣兼金管局取消壓力測試後，區內二手交投不斷。美孚新邨於短短一星期已錄13宗成交，與上一星期6宗相比，交投上升超過1倍，平均實用呎價9,517元，按周則微跌1.2%。

美孚新邨。

新界區方面，撤辣後整體市場氣氛即時反彈，撤辣前一星期不少買家偷步入市，沙田第一城於撤辣前一周已錄7宗成交，消息公布後一星期內更錄18宗成交，急升157%，實用平均呎價約12,743元水平，近期屋苑整體睇樓預約明顯增加，不過部份業主開始反價或封盤，加上一手市場開始搶客，分散部份注意力，料3月份成交量回升，樓價止跌回穩。

嘉湖山莊一周27宗買賣 平均呎價8549元、升逾一成

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，全面撤辣令買家對樓市前景回復信心，買家為免錯過低位入市時機，紛紛加速尋寶入市，不過亦有不少業主開始收窄議價空間。嘉湖山莊於撤辣後短短一星期已錄27宗成交，較對上一星期錄4宗成交，急升5.8倍，實用平均呎價約8,549元水平，較上月平均呎價升約11.2%，料本月交投價量齊升。