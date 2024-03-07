撤辣逃生門｜一周蝕46宗增兩成　沙田重災佔30%　啟德銀主盤輸5球

新一份財政預算案公布全面撤辣後，過去一周樓市交投即時轉活，有不少二手業主更是反價或即時封盤。不過也有部份二手業主可以借助撤辣消息製造「逃生門」，不過依然要止蝕離場。事實上，過去一周市場有大量二手業主需要劈價蝕賣，其中更有業主反價後仍然需要微蝕離場。



據《香港01》統計，過去一周全港各區屋苑共錄至少46宗二手蝕讓個案，較前一周錄得的38宗，增加8宗或21%。總貶值金額方面，料一眾原業主合共帳面蝕約5,446.7萬元。若按分區計，新界區仍然為重災錄34伙、九龍及港島區則各錄5宗及7宗，細分各區，沙田區內錄13宗蝕讓個案屬最多。



銀主劈價急沽 尚．珒溋三房3年貶值近五球

當中蝕得最甘一宗屬銀主劈價沽貨，涉及單位為啟德尚．珒溋1座低層B室，實用面積約855平方呎、三房套連工人套間隔，外望啟德河景及內園景。據知銀主原先以2,400萬元叫價，最終劈價600萬元以1,800萬元獲內地客接貨，呎價21,053元。

該單位於2021年以約2,297.2萬元沽出，其後單位成為銀主盤，是次沽貨單位三年貶值497.2萬元或21.6%。

啟德尚．珒溋。

太古城撤辣後首宗成交都要輸430萬

其次為太古城彩天閣中層H室單位、三房，屬該屋苑撤辣後首宗成交。原業主於三年前以1,710萬元入市，是次轉手帳面蝕讓約430萬元，單位貶值約25%。

據知，原業主於去年12月以約1,400萬元放盤，累減至約1,288萬元獲洽購，原業主有意再減至1,200萬元，惟撤辣後即改變主意惜售，最終經雙方議價後以1,280萬元沽出。

太古城。

藍籌屋苑、半新盤反價都要輸 嘉湖山莊兩房蒸發122萬

另外，市場上亦有不少反價後仍蝕讓離場個案。當中嘉湖山莊樂湖居9座中層E室、兩房業主曾於撤辣後兩度反價後終以428萬元沽出，惟原業主於2019年底以550萬元入市，即持貨5年仍需蝕讓122萬元離場。

除了傳統藍籌屋苑出現反價蝕讓離場外，半新盤亦無一幸免。當中將軍澳日出康城半新盤MALIBU新近有兩房業主於撤辣後反價18萬元後以748萬元沽出單位。不過由於原業主於6年前以750.4萬元入市即是次轉手帳面依然要微蝕2.4萬元離場。

新界區34宗蝕讓 沙田區蝕讓宗數冠絕全港

以主要區域劃分，新界區錄34宗蝕讓個案，蝕讓金額錄逾3,213萬元。當中沙田區蝕讓個案錄13宗，冠絕全港各區。蝕讓幅度介乎1.09%至26.74%，合計蝕讓金額，一眾原業主合共帳面蝕1,191萬元離場。

最勁一單為馬鞍山星漣海3A座中層D室，實用面積780平方呎，屬三房連套房間隔。原業主最初以1,000萬元叫價放盤，日前議價後以980萬元易手，呎價12,564元。原業主於2019年以1,317萬元購入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓約337萬元，單位期內貶值約25.6%。

至於，九龍區及港島區的蝕讓個案分別5及7宗蝕讓個案，其中九龍區蝕讓金額錄逾923萬元；而港島區蝕讓金額1,310萬元。