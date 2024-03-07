蔚藍東岸95%買家收樓　暫沽398伙吸金35億　擬招標推三房、四房

由五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸今日（7日）公布最新消息，並開放三個交樓標準現樓示範單位。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻表示，蔚藍東岸共沽出398伙單位，套現35億元，平均呎價約20,260元，成交價由453萬元至3,600萬元，當中95%已經收樓。目前項目仍有290伙未沽出，市值逾61億元。另指，近日「一口價」單位比起以前成交單位有約兩成折讓。未來將推出一座及二座單位，待售單位以三房及四房為主，料以招標形式發售。

五礦地產營銷及市務總監黃少鴻。

開放3伙兩房清水示位 望鯉魚門避風塘海景

今日開放三個交樓標準示範單位，分別為第5座27樓C、D及E室，三伙均屬兩房間隔。其中，面積最大的交樓標準現樓示範單位為第5座27樓E室，實用面積為537平方呎，設有22平方呎露台。

單位屬大兩房單位，長方形客飯廳長約6.15米、闊2.8米。另外，玄關位設有鞋櫃及儲物空間。層與層之間高度為3.1米，客廳相連露台。睡房間隔四正，睡房與露台面向西南方向的美景，睡房可看見鯉魚門避風塘海景。

蔚藍東岸共有4幢住宅大樓，合共提供688伙戶戶向海的單位，間隔包括開放式、一房至四房單位，實用面積由約237平方呎至2,136平方呎。