洪水橋滙都I新增付款計劃 簽臨約僅付5%訂金 餘款95%收樓時繳付
撰文：李明珠
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泛海國際（0129）旗下洪水橋滙都第一期，最新新增一項付款計劃，買家只需付樓價5%作訂金，而樓價餘款的95%可於收樓時才支付。
泛海國際集團執行董事關堡林表示：項目為協助買家靈活入市，是次新增的置業付款辦法名為「智醒投資建築期付款計劃」。買家於簽署臨時買賣合約時繳付相等於樓價5%作為訂金，而樓價餘款95%可於發展商發出書面收樓通知信後的 14 天內付清。
翻查資料，項目過往的付款計劃除了於簽署臨約時需繳付5%訂金，還需於簽署臨約後30至60天内再支付5%，即收樓前需支付合共10%訂金。
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