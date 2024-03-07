恒地Belgravia Place次輪208伙　即日沽191伙　內地客2200萬掃4伙

樓市撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，於上周日（3月3日）展開首輪銷售共138伙，折實平均呎價15,888元，即日沽清。該盤於今日（7 日）接力進行次輪銷售共208伙，折實均價16,076元。截至昨日（ 6日）晚上9時，次輪銷售接獲逾7,300票，超額認購約34倍。



持續更新

【22:02】發展商表示，Belgravia Place即日沽出191伙。

【21:27】市傳暫沽177伙

【20:15】市傳暫沽120伙

【19:00】市傳暫沽65伙

Belgravia Place次輪銷售A組已完成抽籤揀樓，市傳暫時沽出65伙。

【18:42】最大手「一客四食」 斥資2200萬

美聯住宅部行政總裁布少明表示，Belgravia Place今日次輪推售，市場反應熾熱，美聯促成多宗大手客成交，包括多宗「一客兩食」成交，最高成交額逾1,500萬元，另外，美聯物業更促成「一客四食」個案，據悉買家為內地客，連環購入4伙，並以約2,200萬元。

【18:26】市傳暫沽35伙

市場消息透露，Belgravia Place暫時沽出35伙。

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【16:15】美聯布少明：預計可沽出8至9成單位

美聯住宅部行政總裁布少明表示，是次次輪銷售相信銷售理想，可以售出8至9成單位。用家、投資者比例由6:4增至5:5，即投資者增加，項目料呎租可達55至60元，達4厘租金回報。公司目前錄7組客人「一客兩食」，其中一組客人料買兩間兩房單位。他又指，三月一手宗數料可達2,500至3,000宗，二手成交可達5000宗成交，認為樓價已經止跌回穩。

美聯住宅部行政總裁布少明。

【16:12】中原陳永傑：有大手客擬買四間自住及收租

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近地鐵站，定價克制，相信可以「一Q清袋」。他透露，公司最大手客人料會買四間，客人屬投資者，客人想買數伙自住，「買多一兩間收租用途」。

至於一手成交宗數方面，陳永傑指昨晚錄近110伙成交，於三月平日都可以錄過百一手成交，相信可以「計到數賣得哂」。另外，今月一手料達3,000至3,500宗，創7年半新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

【15:30】準買家湯先生：一房太細、目標兩房單位

居住在觀塘的準買家湯先生指，在財案撤辣後市民買第二層樓可以減少支出稅項，變相減價，所以「過嚟睇睇有冇心頭好」，主要目標為兩房單位，直言「一房太細啦。」另外他又表示如成功入市亦不排除會先投資用途或日後轉贈給女兒。

準買家湯先生表示，一房空間太細，目標買兩房單位。

【15:10】深圳準買家：趁樓價未升先入市

來自深圳的準買家程小姐指，撤辣後買家有「搶住入市」的情況，希望現時樓價未升之前先購入單位再決定。

目標600萬元至800萬元的兩房單位，形容兩房單位無論轉手定或自住都較理想，指目前女兒就讀於拔萃女小學，目前形容項目房間間隔較好，但認為周環環境不太好，所以「先買下來再決定」。

深圳準買家程小姐表示，撤辣後買家有「搶住入市」的情況，希望現時樓價未升之前先購入單位再決定。

【14:50】售樓廠已現人龍，近十組準買家及代理到場，現在開始進行報到程序。

新價單208伙 折實均價16076元

次輪銷售涉及3號價單共208伙單位，價單定價由359萬至868萬元，呎價由16,531元至19,152元。扣除10%折扣優惠後，折實售價323.1萬至781.2萬元，折實呎價由14,878元至17,237元當中入場單位為1B座8樓16室，實用面積199平方呎，屬開放式間隔，以最高折扣10%計，折實入場價323.1萬元。

參考項目首張價單148伙，折實均價15,902元，以是次3號價單折實均價16,076元計，較首張貴1.2%。

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首輪138伙均實均價15888元

至於首輪開賣的138伙，涵蓋一房至三房間隔，當中開放式佔5伙、一房佔35伙、兩房佔74伙、三房佔24伙。實用面積199至457平方呎，扣除最高折扣優惠，折實售價為316.8萬元至752.3萬元，折實呎價14,838至17,359元。

預算案前單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價

值得留意，發展商於財政預算案前搶閘推盤，在2月23日單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價。三伙示範單位戶型涵蓋一至三房，同屬無改動示範單位。

半透明花紋飾面趟門分隔大廳與睡房

第1A座23樓10室，單位實用面積264平方呎，屬一房間隔，與客飯望同一景觀。而客飯廳以長型開則，外接露台。 大廳與睡房以一幅以半透明花紋飾面大趟門分隔 。至於開放式廚房呈L型設計，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1A座23樓10室一房清水示範單位↓

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一房設半透明花紋趟門。

兩房間隔無走廊 露台位置可擺洗衣機

另一伙為第1B座23樓02室，單位實用面積346平方呎，屬兩房間隔並未設有走廊，與客飯望同一景觀，玄關位更特設嵌入式鞋櫃及置物架。

客飯廳以長型開則，外接露台， 同時設有摺門及可擺放洗衣機。兩間睡房位於單位兩側，其中一日間房設有曲尺窗以增加採光 。至於廚房以開放式設計，設於大門旁邊位置，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1B座23樓02室兩房清水示範單位↓

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細三房間隔 全屋共用一浴室

另一伙為第1A座23樓03室，單位實用面積425平方呎，屬三房間隔，與客飯望同一景觀，玄關位同樣設有嵌入式鞋櫃及置物櫃。

客飯廳以長型開則，外接「三合一」露台。而三間睡房分布於單位兩側，其中兩間睡房設有曲尺窗以增加採光，但未見有套廁設計。至於廚房以開放式設計，設於其中一間睡房門口旁邊位置，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1A座23樓03室三房清水示範單位↓

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全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。